Downton Abbey 2: cosa sappiamo sul sequel del film

Una delle serie tv più amate di sempre tornerà al cinema con il secondo film sequel: ecco cosa sappiamo di Downton Abbey 2. Dopo la conferma di un secondo lungometraggio in lavorazione, cominciano a trapelare le prime notizie, anche se non c’è ancora una data di inizio riprese. Una grande conferma è quella di Maggie Smith, che in molti temevano di non rivedere in Downton Abbey 2.

Julian Fellowes, autore della serie e della prima pellicola, che ha incassato oltre 150 milioni di dollari, ha dato la conferma ufficiale del ritorno al cinema. Ma cosa accadrà questa volta alla famiglia Crawley?

La riconferma del cast

Tutto il cast storico di Downton Abbey si è detto disponibile a un ritorno sul set. Un progetto del quale pare si sia parlato già durante le riprese della prima pellicola, con storie già pronte nella mente degli autori. Hugh Bonneville (Robert Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Brendan Coyle (John Bates), Laura Carmichael (Lady Edith), Michelle Dockery (Lady Mary) e tutti gli altri hanno dato il loro consenso a un sequel.

Il ritorno di Maggie Smith

Julian Fellowes ha confermato a Express il ritorno di Maggie Smith nel ruolo di Lady Violet, solo se lei lo vorrà. In molti, dopo il finale del primo film, con la rivelazione della malattia terminale della donna, temevano in una sua scomparsa. “Non è morta, è solo molto malata. E poi scrivere le battute per Maggie Smith è la parte più bella del nostro lavoro. Lei le calza sempre a pennello“.

Insomma, non dobbiamo preoccuparci, il personaggio di Lady Violet resta in scena. “Non devi spiegarle mai nulla, entra nel mood perfetto solo leggendo le battute. Alcuni attori non capiscono i tempi e come una frase cambi con una sola parola come fa lei“.

La decisione finale però spetta a Maggie Smith: “Il futuro del personaggio però dipenderà dalle sue decisioni, se tornare a tempo pieno o solo per concludere la storia di Lady Violet“.

Quando si farà Downton Abbey 2

Per ora non c’è una data di inizio per le riprese, anzi, il produttore Julian Fellowes è al momento impegnato in altro progetto. Si tratta della serie di prossima uscita The Gilded Age. Fellows assicura che solo quando avrà terminato con il suo nuovo show, inizierà a lavorare alla sceneggiatura di Downton Abbey 2.