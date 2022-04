I biglietti sono andati sold out nel giro di pochissimi minuti, e ora Blanco è ufficialmente pronto per iniziare il suo tour d’esordio, Blu celeste. Fresco della vittoria del Festival di Sanremo 2022, al fianco di Mahmood, l’idolo dei più giovani (e non solo) ha dato il via ai suoi concerti nella serata del 3 aprile a Padova, con la prima data. E i fan hanno riempito le proprie pagine social con foto e video.

Per essere il suo primo vero tour, Blanco ha dimostrato una capacità di stare sul palco inimmaginabile per un ragazzo di soli 19 anni, che in poco tempo è diventato una vera e propria star della musica italiana, rubando la scena ad artisti ben più affermati di lui. Come si vede dalle migliaia di video che circolano sul web, il cantante ha conquistato il Gran Teatro Geox di Padova con i suoi brani più conosciuti e amati.

Da Mi fai impazzire a Sai cosa c’è, da Notti in bianco a Blu celeste, da David alla ormai iconica Brividi. Proprio quest’ultima, brano che ha portato Blanco e Mahmood alla vittoria della kermesse sanremese, ha fatto letteralmente impazzire gli spettatori. Durante l’esibizione, il cantante ha indossato un reggiseno, presumibilmente lanciato sul palco da una fan, ed è salito in piedi sul pianoforte per cantare, emozionatissimo, la canzone che l’ha portato definitivamente al successo (se ce ne fosse stato davvero bisogno, dopo i tormentoni come Mi fai impazzire).

Un concerto, quello di Padova, che Blanco è pronto a ripetere anche la sera del 4 aprile, per poi partire e girare tutta l’Italia fino al 28 maggio, data in cui canterà a Brescia, la sua città natale. Nel frattempo, lui e Mahmood si stanno preparando per uno degli eventi più attesi dell’anno: l’Eurovision Song Contest, che per il 2022 sbarca in Italia, più precisamente a Torino.