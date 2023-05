A poche settimane dall’uscita di Innamorato, Blanco scala la classifica degli album più ascoltati su Spotify e festeggia il successo di Un briciolo di allegria, il brano in cui l’ex vincitore del Festival di Sanremo duetta con la voce leggendaria di Mina. Non mancano le parole di affetto per la fidanzata: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente”, scrive nella didascalia di un post pubblicato sui social.

Sotto la pioggia e a piedi scalzi, l’artista si è cimentato in un assolo di chitarra per celebrare il successo del suo ultimo pezzo e regala ai follower una performance inaspettata, condivisa con un video pubblicato sul suo profilo Instagram e postato su TikTok anche dalla compagna.

Il trionfo dell’ultimo progetto musicale del cantante bresciano, infatti, è dovuto anche alla relazione con la tiktoker, musa ispiratrice e supporter numero uno del giovane artista: Martina Valdes. In un post pubblicato sui social il 14 aprile 2023, il cantante 20enne le ha regalato una dedica speciale:

“Grazie che nel giro di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei sempre stata vicina”, ha scritto teneramente tra le righe che affiancano alcune delle fotografie di coppia scattate da Roberto Graziano Moro.

Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono str*nzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i c*glioni, ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista.

Giovani e super innamorati, Blanco e Martina Valdes si frequentano dal 2022: lei è una ballerina e influencer di origini bresciane e condivide con il fidanzato la passione per la musica.