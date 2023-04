Blanco lancia il nuovo album "Innamorato" e duetta con Mina

L’attesa è giunta al termine, Blanco lancia il nuovo album, Innamorato, disponibile su tutte le piattaforme a partire da oggi, 14 aprile 2023. Dopo il viaggio verso la Bolivia per scattare l’immagine di copertina e la tappa fondamentale presso la città di Lugano dove registra a distanza il duetto con Mina, l’ex vincitore del Festival di Sanremo 2022 torna con 12 nuovi brani.

Un briciolo di allegria, nato dalla collaborazione più prestigiosa per la carriera del giovane cantautore, spicca tra le prime canzoni dell’album: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”, spiega l’artista.

Il videoclip del brano, girato da Simone Peluso in collaborazione con il fotografo Mauro Balletti, rappresenta il dialogo tra due generazioni lontane e messe a confronto.

Ambientato tra le mura della villa Augusta di Ariccia e completamente in bianco e nero, ricorda le vecchie pellicole dei film noir: “In mezzo al viale giocavo a pallone, sulla strada sterrata che mi ha cresciuto, dove il cielo è bordeaux immerso nel verde, dove Dio creò disteso di niente”, recitano i primi versi del testo.

L’uscita del disco è stata promossa da un minitour presso alcune delle più importanti città italiane dove il cantante, in compagnia del produttore Michelangelo, si è esibito da Venezia a Napoli cantando in anteprima alcuni dei brani principali. Il tragitto percorso tra le piazze italiane e il precedente viaggio in Bolivia, verranno raccolti all’interno di un docufilm prossimamente in uscita.

Infatti, è proprio in Sud America, nel cuore del deserto di Salar de Uyuni che il cantante bresciano ha scelto di farsi immortalare dal fotografo Chilldays per la realizzazione della copertina dell’album.

Tra le strade della Bolivia, Blanco racconta di aver riassaporato la normalità: “Andavo in giro per mercatini, facevo cose semplici che non posso più fare”, rivela nel corso di un’intervista per Vanity Fair.

Giulia, Anima tormentata e Lacrime di piombo, sono solo alcuni dei titoli che costellano il nuovo album. Innamorato racconta dell’interpretazione dell’artista del concetto di amore, un termine che al suo interno racchiude molteplici significati e che Blanco vuole trasmettere con autenticità e trasparenza, soprattutto in occasione dei prossimi concerti, previsti per il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio a Milano, presso lo stadio di San Siro.