Blanco è riuscito a far parlare di sé anche oltreoceano. Il cantante si trova a New York per una vacanza in attesa di esibirsi all’Eurovision Song Contest 2022 e mentre passeggiava per le strade della Grande Mela ha avuto la ‘folle’ idea di farsi un bagno rigenerante in una fontana.

Di certo però, non per il caldo. A New York, infatti, al momento del tuffo dell’artista c’erano due gradi, ma Blanco pare non abbia sentito la temperatura gelida e a petto nudo ha deciso di farsi una nuotatina.

Il video, ripreso da una fan italiana incredula e poi postato su TikTok, è diventato virale in un attimo e mostra Blanco proprio mentre si tuffa nella fontana, esce e va a sdraiarsi per terra, fradicio e sorridente.

La voce di Blu Celeste pare abbia una grande passione sia per l’acqua che per i tuffi e, spesso, non riesce a resistere alla tentazione: durante le interviste dopo la vittoria a Sanremo 2022 con Brividi, Mahmood aveva rivelato di aver più volte trattenuto il suo collega dal tuffarsi nelle acque di Amsterdam, dove la coppia aveva girato il video della canzone che ha trionfato all’Ariston.

Al concerto di Roma, invece si era lanciato sulla folla presente al suo show, ma i fan colti all’improvviso non sono riusciti a sostenerlo e l’impatto sul pavimento è stato inevitabile. Fortunatamente il cantante bresciano non si è fatto male, si è rialzato e tornando sul palco ha detto: “State tutti bene? Mi date conferma che state tutti bene? Sono un sacco di me**a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato”.