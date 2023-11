La Ferrari di Fedez e la Smart della sua assistente: è polemica sul video del rapper

Fedez, da sempre molto amato e seguito sui social, è finito nelle ultime ore al centro delle polemiche: il rapper è infatti stato accusato di poca sensibilità dopo aver postato un video nel quale mostra la sua macchina, una Ferrari, di fianco a quella della sua assistente, Eleonora Sesana, che guida una più modesta Smart.

Il video, che ironizza sulle differenti possibilità economiche dei due, è inoltre accompagnato dalla canzone per bambini La macchina del capo. Vi è stato, però, un particolare che gli utenti hanno notato subito: mentre il rapper si è premurato di coprire la propria targa, infatti, non ha fatto lo stesso con quella di Sesana, che è ben visibile nel video.

E sono moltissimi i commenti di disapprovazione per il video di Fedez, che è stato giudicato privo di empatia. Accanto al filmato, originariamente pubblicato nelle storie Instagram e poi ripostato su TikTok da una fanpage, si leggono infatti messaggi come: “E compragliela una Porsche!!”, oppure: “Ma la cattiveria di non coprire la targa dell’assistente?”. Alcuni utenti, invece, esortano il rapper a pagare di più la sua assistente. Quest’ultimo, però, non ha ancora risposto alle critiche.

Fedez è proprietario della Ferrari da circa un anno: era il luglio 2023 quando i Ferragnez avevano condiviso sui social alcuni video e foto della macchina. “Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla”, aveva detto Chiara Ferragni. “Speriamo, non credo di essere in grado di guidarla, ma vediamo!”, aveva replicato Fedez all’epoca.