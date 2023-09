Michelle Hunziker e il video divertente con la figlia: “Vita da mamma”

Michelle Hunziker ha postato su Instagram un video divertente con la sua seconda figlia, Celeste, nelle quale le due sono protagoniste di una divertente gag casalinga. “Succede anche a voi? #vitadamamma” scrive la presentatrice a corredo del filmato.

Nel video, si vede la bambina chiamare ripetutamente la madre, mentre quest’ultima è intenta a scrivere su un quaderno. “Mamma, mamma, dai mamma”, dice la figlia. “Un attimo amore”, risponde la conduttrice, per poi cedere: “Dimmi”. Alla fine, la figlia le risponde solamente con un “Ciao” per poi correre via, mentre Hunziker ride guardando la telecamera.

Non è la prima volta che la conduttrice svizzera posta questo tipo di contenuto sulla piattaforma, dove è seguita da sei milioni di persone e dove i video con le figlie risultano sempre molto apprezzati dal suo pubblico, il quale non si è risparmiato commenti di approvazione.

“Non ho figli, ma quando ero piccola lo facevo anch’io a mia mamma”, scrive un utente. “Sempreeeee”, commenta un altro. “Sì, ora succede con i nipoti”, “Eccccome!!!! Oggi tutto il pomeriggio”, scrivono i follower, rivedendosi nella situazione.

Michelle Hunziker ha di nuovo dimostrato quindi di saper fare dell’ironia anche in situazioni che, di solito, esasperano le mamme, dimostrandosi sempre presente e coinvolta nella vita delle sue figlie. Ma senza dimenticarsi della maggiore, Aurora Ramazzotti, che di recente le ha dato un nipotino: “Sono fiera di essere nonna e faccio la nonna… Ma anche la mamma. Stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. ‘Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io’, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio, ma per l’emozione”, aveva raccontato al settimanale F.