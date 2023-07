Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare incontra il bisnonno per la prima volta

Nella giornata di oggi, 11 luglio 2023, il piccolo Cesare Augusto, primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha incontrato per la prima volta il suo amato bisnonno, Rodolfo, il papà 80enne di Eros Ramazzotti. L’influencer e neomamma ha pubblicato su Instagram un breve filmato che racchiude alcuni momenti di dolcezza trascorsi in famiglia, condividendo con le migliaia di followers tutta la gioia provata dal bebè di casa.

All’inizio del video, il bimbo è stato ripreso nei primi istanti trascorsi in compagnia di Rodolfo Ramazzotti che, pieno di entusiasmo, osserva divertito il volto del bisnipotino: “I bisnonni sono una grande ricchezza”, si legge tra i numerosi messaggi di affetto che hanno invaso l’ultimo post della neomamma.

“Io ho la fortuna di avere ancora tutti i nonni a 36 anni – ha dichiarato un utente tra le centinaia di commenti comparsi sotto il video – I miei figli hanno oltre a tutti e quattro i nonni anche quattro bisnonni”. Secondo il parere dei fan, inoltre, il bisnonno di Cesare avrebbe gli stessi lineamenti di Aurora Ramazzotti, condividendo una notevole somiglianza con la nipote.

Recentemente, anche Michelle Hunziker (che ama definirsi ‘mamma al cubo’, come aveva raccontato sui social) ha condiviso un video su Instagram in compagnia del nipotino. La conduttrice, infatti, durante la scorsa settimana, ha realizzato un divertente sketch in cui ha indossato il cosiddetto impermeabile anti–pipì che, secondo il suo parere, rappresenta un alleato indispensabile per cambiare il pannolino di Cesare.