Il blazer è tornato prepotentemente alla ribalta nelle tendenze moda per l’autunno-inverno 2021/2022. In effetti quello che è nato come una giacca sportiva a doppio petto tradizionalmente indossata dagli uomini, non è mai tramontato ma ha solo subito un evoluzione. Il modello originale era esclusivamente di panno di lana blu, con bottoni a contrasto e negli anni è stato riscoperto, riadattato e trasformato in decine di modi, con tessuti e colori diversi.

È un capo che si adatta molto bene alle forme del corpo femminile, riuscendo a vestire ogni fisicità: i blazer dedicati alle donne sono molto sciancrati e accompagnano la silhouette dei fianchi sottolineando anche l’ampiezza delle spalle. Perfetto per i fisici a clessidra, andando a sottolineare il punto vita, veste divinamente anche le più formose riuscendo a minimizzare i fianchi e dando respiro al décolleté.

Di esempi ce ne sono tantissimi, soprattutto da quella che ormai è diventata una vera e propria vetrina di moda, ossia il social network Instagram, dove le celeb e le influencer sfoggiano i loro outfit regalandoci idee e ispirazioni. La cantante Elodie ad esempio, recentemente ha postato una foto, dove ha mostrato il suo nuovo hairstyle ma anche un blazer a pelle nei toni neutral, perfettamente in tendenza di stagione.

Sempre una cantante, ma questa volta Madame, sul palco de Le Iene ha indossato un capo della maison Versace che ha riempito di colore il piccolo schermo. Il blazer corto con stampa iconica Trésor De La Mer, è un perfetto esempio di stile genderless, soprattutto indossato come ha fatto la conduttrice, abbinandolo a una camicia neutra e a un pantalone effetto satin nero.

Il blazer può essere adatto anche alle giovanissime come ha dimostrato la ballerina Giulia Stabile durante la puntata finale di Tu si que vales, in onda su Canale 5. La giovanissima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha scelto una versione tailleur del capo con una tonalità sgargiante di viola, perfetta per la sua età.

Essendo nato come indumento moda da uomo, nessuno ci vieta di andare a dare una sbirciatina e rubare negli armadi di compagni, padri, amanti, mariti o di chi volete. Il blazer in versione man è perfetto per essere rivisitato e indossato su capi femminili, riuscendo a dare quel tocco vintage a ogni look. Tra i marchi moda low cost che propongono questo capo l’azienda spagnola Zara offre valide alternative, come un blazer color vinaccia o in pelle come impongono le nuove tendenze.