Lo abbiamo visto declinato su ogni tipo di outfit e sfoggiato da tantissime star internazionali. Di cosa stiamo parlando? Ma del bomber naturalmente, il capospalla che ha scritto le tendenze moda di questo lungo inverno 2021-2022, un trend che non ha conosciuto tentennamenti e che si è aggiudicato il podio tra i giubbini di questa fredda stagione.

Uno dei bomber iconici di questi rigidi mesi è quello indossato da Dua Lipa: la Yeezy GAP Round Jacket, sold out appena rilasciata, nel suo perfetto colore blu. Realizzata in nylon riciclato e rivestita in poliuretano gommato opaco, la giacca dell’artista britannico-albanese è uno dei modelli del drop di Kanye West che nel 2021 ha rilanciato il marchio americano con collezioni esclusive, tra cui appunto le Yeezy x GAP Round Jacket.

Dua Lipa ha indossato questo bomber blu, dal design unisex, in uno scatto Instagram dove fa il conto alla rovescia per la sua imminente tournée mondiale, la Future Nostalgia Tour, con cui dal 9 febbraio 2022 porta la sua musica live in USA, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Europa, Sud America, Australia e Nuova Zelanda.

E per affrontare le ultime prove prima della partenza la cantante ha scelto questo stiloso piumino dal taglio asimmetrico e dal colore brillante. Il sapore street style di questo capo, da indossare rigorosamente oversize e aperto è perfetto per accompagnarci sino alla bella stagione. La voce di New Rules, ha scelto di abbinarlo a un paio di pantaloni bianchi, stivali rossi doposcì, borsa di pelliccia a tracolla e occhiali scuri, per un look anticoformista ed eccentrico.