Dua Lipa sfida l’inverno indossando doposci e un bikini bianco

Dua Lipa non ha intenzione di arrendersi al freddo natalizio. A testimoniarlo sono alcune fotografie che la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram, nelle quali mostra ai follower le immagini di una vacanza trascorsa con le amiche, all’insegna del relax e di un bikini due pezzi bianco indossato sfidando il gelo e le intemperie.

Nonostante le rigide temperature, infatti, la popstar mima un ruggito con le espressioni facciali, mentre sfoggia in un giardino esterno alla casa dov’è ospite il candido costume arricciato, firmato Isa Boulder. Il capo è composto da un top in raso elasticizzato con spalline doppie, e un paio di slip abbinati con increspature ricamate sul lato posteriore.

L’unico elemento che rimanda all’inverno sono dei caldi doposci Moon Boot griffati GDCS, anch’essi bianchi come il costume. Le calzature sono caratterizzate da alcuni lacci rossi arrotolati sul lato della caviglia che donano al look un tono di colore. Inoltre, sul davanti c’è una patch in maglia di Hello Kitty, mentre la pelliccia sintetica effetto Mongolia dona alla cantante un aspetto da “donna delle nevi”.

Eppure, di ghiaccio e gelo nelle foto non c’è neanche l’ombra e, anzi, Lipa sembra molto a suo agio mentre mette in mostra il look decisamente poco invernale. Un accappatoio color cammello ha poi completato il tutto, intravisto fra uno scatto e l’altro. Fra le immagini, uova al tegamino, maschere facciali, cocktail e pigiami. In ultimo, l’immagine di una strada alberata pervasa dalla nebbia, l’unico dettaglio che ci conferma la presenza della stagione fredda.