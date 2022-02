Manca veramente poco alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il primo febbraio infatti la kermesse canora della musica italiana prende il via e sul palco dell’Ariston tra i big c’è anche Ana Mena, la cantante spagnola che con le sue hit ha accompagnato molte delle nostre estati.

E così, tra una prova blindatissima e l’altra la voce di A un passo dalla luna si è concessa qualche scatto di fronte al teatro sanremese con un look decisamente glamour: panta ciclisti in similpelle lucida, dolcevita cropped e bomber di pelliccia. Per completare questo outfit total black Ana Mena ha scelto di abbinare un paio di sandali con plateau e tacco a spillo.

Un ensemble da vera fashion addicted che non smentisce il gusto dell’artista in fatto di moda. Nella foto postata su Instagram, Ana Mena è in compagnia di Rocco Hunt con il quale parteciperà alla serata del Festival dedicata alle cover, venerdì 4 febbraio. In gara, invece, la cantante iberica porta la canzone Duecentomila ore e per la prima volta calca il palco da big. Mentre nel 2020 i fan la ricorderanno per la sua esibizione a Sanremo come ospite di Riccardo Marcuzzo.

Classe 1997, originaria di Estepona, Ana Mena ha raggiunto la popolarità nel 2006, quando aveva solo 9 anni, grazie alla vittoria della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. Da allora la sua carriera non si è mai arrestata e tra partecipazione a serie televisive e film per il cinema spagnolo e internazionale è una delle artiste che dominano il panorama musicale europeo.

Ora, in attesa di vedere i look che ci proporrà sul palco del 72esimo Festival, non ci resta che ammirarla sugli scatti Instagram che regala ai suoi follower, che sono ormai quasi un milione. Non è raro, infatti, che Ana Mena pubblichi i suoi outfit, sempre molto glamour e trendy.