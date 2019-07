La classifica dei 15 film biopic migliori da vedere

Popstar e artisti, donne di potere e capi di stato: sono tanti e diversi i personaggi a cui sono stati dedicati dei film biopic nella storia del cinema. Tanti uomini, ma anche tanti volti femminili che hanno lasciato una traccia indelebile del loro passaggio e che registi e attori hanno omaggiato con i loro lavori, spesso premiati da molti premi, Oscar compresi.

Negli anni se ne contano a centinaia, da Lawrence d’Arabia, di David Lean, con Peter O’Toole, a Jake La Motta, il campione di pugilato portato sullo schermo in Toro scatenato, da Robert De Niro e Martin Scorsese, da Winston Churchill, ruolo che è valso un Oscar e un Golden Globe allo strepitoso Gary Oldman ne L’ora più buia, a Dick Chaney, interpretato da Christian Bale in Vice. L’uomo nell’ombra. Le rockstar? Non meno gettonate, come il Bob Dylan di Todd Haynes (con le fattezze di sei attori diversi, tra cui Cate Blanchett) e il suo Io non sono qui, il Freddy Mercury del pluripremiato Bohemian Rapsody o il recente Elton John, con il volto e la voce di Taron Egerton in Rocketman. E sono già in cantiere il biopic su Judi Garland (che uscirà a Natale, interpretato da Renée Zellweger) e quello su Elvis Presley, diretto niente meno che da Baz Luhrmann.

Il cinema ha sempre amato adattare per il suo linguaggio le vite di celebrità, sin dai tempi di Georges Méliès, che già nel lontano 1900 metteva in scena la storia di Giovanna d’Arco (alla pulzella d’Orléans, d’altronde, sono dedicati ben 14 pellicole). Ecco altri 15 biopic dedicati ad altrettante donne che hanno segnato la storia e le arti e che vale la pena vedere almeno una volta.