Bonus tv riconfermato anche nel 2022: ecco come fare per ottenerlo

Ritorna il bonus tv per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Con un maxi emendamento alla Legge di Bilancio discussa in commissione al Senato, il governo ha inserito delle modifiche alla Manovra, e tra le tante novità, la più importante riguarda un maggiore finanziamento di ulteriori 68 milioni di euro, per incentivare l’acquisto di tv e decoder di ultima generazione.

Il bonus avrà un valore massimo di 30 euro e verrà applicato direttamente dal venditore, al momento dell’acquisto, sul prezzo del prodotto. Come si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo economico a beneficiare di questo sconto possono essere solo persone residenti in Italia e che appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE fino a 20mila euro. Il bonus, inoltre, potrà essere richiesto solo a patto che altri membri della famiglia non ne abbiano già usufruito.

Inoltre, per tutti gli over settanta c’è un importante novità: grazie agli accordi presi tra il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) e Poste Italiane, il decoder arriverà direttamente a casa una volta fatta la richiesta. Si tratta di una decisione presa per agevolare le persone over settanta e cercare di ridurre al minimo il divario digitale. Soprattutto perché, a partire dal 2023 – quando la tecnologia Dvbt-2 sarà davvero effettiva -, non sarà più possibile guardare i programmi con i televisori di vecchia generazione.

“Il decoder consegnato a casa degli italiani over 70 è una misura che abbiamo fortemente voluto perché è un aiuto concreto e immediato a chi non ha mezzi e dimestichezza con la tecnologia per seguire una rivoluzione digitale”, ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. “Siamo soddisfatti perché questa norma permetterà di tenere accese le tv degli italiani“.