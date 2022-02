Sebbene l’inverno la faccia ancora da padrone, la borsa Louis Vuitton che Chiara Ferragni ha sfoggiato su Instagram ci fa subito sognare le temperature miti della primavera 2022. Si tratta di una Capucines bag in uno tra i colori della palette della bella stagione in arrivo, il rosa shocking.

Vi raccomandiamo... I jeans di Chiara Ferragni sono i denim perfetti per tutto il 2022

Un accessorio perfetto per ogni stagione ma declinato in una nuance romantica, da indossare ora e non smettere fino al prossimo inverno. Questa Louis Vuitton che Chiara Ferragni ha accompagnato a un look street style è il dettaglio minimal chic che completa tutto l’outfit.

La bag, infatti, esalta alla perfezione il bomber in stile college americano dell’imprenditrice digitale e richiama la bande orizzontali del minidress rosa, andando a ricreare un look sporty chic da cui trarre ispirazione.

La borsa Capucines, nata nel 2013 è l’accessorio da giorno ideale per essere il compagno di ogni appuntamento. Prende il nome dall’indirizzo del primo negozio parigino dell’omonimo fondatore della maison nel 1854, Rue Neuve des Capucines appunto. Ed è proprio a quella boutique che vuole rendere omaggio questa piccola creazione di alta moda.

Elegante, sofisticata, dalla forma trapezoidale e gentile, la borsa Capucines di Louis Vuitton e sfoggiata da Chiara Ferragni, mette d’accordo tutti grazie alla sua versatilità. Realizzata in pelle Taurillon, ha i rivetti sugli anelli del manico che ricordano quelli degli storici bauli del marchio. Le iconiche iniziali LV trionfano sulla patta a forma di petalo, decorata da un fiore monogram in metallo montato a mano.

Una borsa che non conosce il passare del tempo, ma che riesce a reinventarsi grazie a palette sempre diverse che si accordano con le stagioni e gli stili, per essere indossata ogni giorno. Che si indossi a tracolla o che si porti a mano è la perfetta compagna di vita da tenere sempre con sé.