Chiara Ferragni ha riaperto i commenti su Instagram ed è stata aggredita dagli hater. Dopo l’intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa, andata in onda ieri 3 marzo 2024, l’imprenditrice digitale ha di nuovo dato ai follower la possibilità di scrivere sotto le sue foto social dopo aver chiuso i commenti lo scorso dicembre, in seguito allo scoppio del caso Balocco.

Ma gli utenti non sono stati molto carini con lei: “Scusate ma è stata una pagliacciata, non hanno detto nulla alla fine”, scrive uno di loro, secondo il quale l’intervista di Fazio, nella quale l’imprenditrice ha risposto ad alcune domande sul caso dei pandori, sarebbe stata carente di contenuti. “Non mi è sembrata una grande intervista… sempre vittimismo… non sei capace di ammettere i tuoi errori”, osserva invece un’altra.

In molti, poi, non hanno apprezzato il fatto che Chiara Ferragni abbia parlato di “fraintendimento” dei consumatori, sostenendo che il team dell’imprenditrice avesse organizzato la campagna di comunicazione dell’operazione di beneficenza in modo volutamente ambiguo dall’inizio. “Da consumatore mi sono sentito offeso quando hai detto che abbiamo frainteso, aspettiamo la sentenza”, commenta un altro utente.

Tanti, però, anche i commenti positivi: “Grazie a te per essere stata vera, con le tue imperfezioni e le tue fragilità. Ti voglio bene, lo sai”, scrive Piero Pazzi. “Sei stata grande. Cammina a testa alta, sempre”, commenta un altro supporter.

Proprio pochi giorni fa, l’imprenditrice aveva era tornata a parlare sui social in alcuni video Instagram: “Sono giornate toste (…) vi leggo tanto e voglio ringraziarvi perché mi sapete restate sempre vicini in qualunque momento della mia vita, quindi grazie”.