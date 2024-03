Diversi vip hanno espresso solidarietà a Chiara Ferragni dopo che il settimanale L’Espresso ha pubblicato in copertina il suo volto truccato da Joker. L’immagine dell’imprenditrice è apparsa sulla prima pagina nel numero di oggi, 8 marzo 2024, ad accompagnare un’inchiesta che indaga sulle sue società in seguito allo scandalo Balocco, intitolata “Ferragni Spa: il lato oscuro di Chiara”.

Un’immagine che è stata accolta negativamente da una parte del pubblico, e che ha suscitato parecchie polemiche nelle ultime ore. Tra chi si è scagliato contro la copertina troviamo Gessica Notaro, che in un post Instagram ha scritto: “Chiara ha sbagliato, ma questa copertina è di una VIOLENZA UNICA. Proprio voi che eleggendo la sorella di Giulia Cecchettin ‘Donna dell’Anno’ avevate fatto un bellissimo gesto dimostrando grande rispetto verso questo tema, ora commettete uno sfregio di tale bassezza? VERGOGNATEVI. VI DOVETE VERGOGNARE”.

Dello stesso avviso anche la modella Elisa D’Ospina, la quale, sul suo profilo X, ha criticato la cover scrivendo: “Mi raccomando domani, inondateci di mimose. C’era una volta il giornalismo…”.

Tra chi ha criticato la scelta del settimanale troviamo poi Fedez, il quale, in alcune storie Instagram, ha pubblicato una finta copertina con l’editore de L’Espresso Donato Ammauro truccato a sua volta da Joker: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.

Botta e risposta invece tra la modella Chiara Scelsi e Veronica Ferraro, amica di lunga data di Chiara Ferragni. Sotto a un post Instagram di Trash Italiano che riportava la notizia, Scelsi ha infatti ricevuto insulti da diversi utenti dopo aver scritto: “È la più bella cover mai fatta”. In un altro commento, la stessa modella se l’era poi presa con Ferraro per un presunto like a uno di quei commenti: “Veronica che metti i like agli insulti così beceri sulla droga, forse è meglio che ti guardi un po’ gli amici che frequenti… Non sono tutti santi”.

Poi, la replica di Ferraro: “Poveretta. Sei qui a gioire per questo mentre fino a qualche mese fa le leccavi il c**o in dm come se non ci fosse un domani”. E la risposta di Scelsi: “Amore io so bene cosa scrivevo a lei, dato che oltre a cose di mer*a come queste, aveva fatto a mio parere anche tante cose belle e mi son sempre sentita di dirlo. Questa ultima delle truffe ha un po’ magari fatto trapelare una vera sua personalità, diversa da ciò che voleva mostrare”.

In seguito, la modella ha punzecchiato anche il truccatore ufficiale di Chiara Ferragni, Manuele Mameli, scrivendo accanto al tag del suo nome: “Mamma mia, tu non sai quanto mi sembra che gliel’abbia fatto tu il trucco da pagliaccio”. Lapidaria la sua risposta: “Mi fai tenerezza”.

Nel frattempo, i legali di Chiara Ferragni hanno comunicato in una nota che valuteranno “ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”, in quanto la copertina avrebbe una “portata gravemente diffamatoria e lesiva” e Ferragni sarebbe stata “palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.