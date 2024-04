Fedez in vacanza al mare si scotta: "Sembro un istruttore di sci"

Fedez è in vacanza a Miami con i figli Leone e Vittoria. A dirlo è stato lo stesso rapper, che in alcune foto e clip postate su Instagram ha voluto tenere aggiornati i fan sulla sua vacanza in Florida.

Tra un momento di svago e l’altro, però, anche qualche piccolo inconveniente. In una storia Instagram, infatti, Fedez ha voluto mostrare la sua scottatura, ironizzando: “Sembro un istruttore di sci. Perfetto per Miami tra l’altro”.

In una clip, inoltre, il rapper ha inquadrato più da vicino il viso arrossato scherzando: “Hai presente quando metti gli occhiali da sole e ti dimentichi che c’è il sole? Ecco”. Ma non solo: in alcune foto postate, Fedez ha infatti voluto immortalare una giornata in spiaggia a Miami insieme ai suoi figli, postando alcune foto insieme a loro accompagnate da un cuore e da una emoticon con gli occhiali da sole.

Insomma, dei momenti di meritato relax in quello che sembra essere un periodo molto movimentato per il rapper, pronto a trasferirsi nella sua nuova casa di Piazza Castello, a Milano. Proprio pochi giorni fa, Fedez stesso l’aveva mostrata agli utenti di Instagram in alcune storie, dicendo: “È ancora un po’ vuota, però dai, più o meno…”.

Nel frattempo, su Instagram Chiara Ferragni sembra essere in silenzio stampa. Poco prima della loro vacanza a Miami, Leone e Vittoria avevano passato qualche giorno con lei a Dubai, in compagni anche di Valentina Ferragni, del suo compagno Matteo Napoletano e della nonna Marina Di Guardo.