La “tuta delle scuse”, indossata da Chiara Ferragni nel video in cui chiarisce la sua posizione in merito alla vicenda dei pandori Balocco, è andata sold out. Il capo, realizzato in lana e angora e dal costo di 600 euro, è infatti non più disponibile sul sito di Lineus, marchio produttore, già da qualche ora.

E sono in molti ad aver commentato la scelta dell’outfit di Chiara Ferragni per il video di scuse: “Il grigio enfatizza su di lei il dispiacere (…) Sicuramente Ferragni vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe rispetto a quelli che sono i colori che lei usa e in contrasto con quelli che sono i suoi colori naturali”, commenta Elena Chicchio, armocromista, a Mow Magazine. “Lei è andata ad utilizzare credo proprio appositamente un colore di questo tipo, lavorando quindi anche nella comunicazione non verbale”, ha spiegato.

Nel frattempo, aumenta il numero di follower persi in seguito allo “scandalo Balocco”. Ad oggi, 21 dicembre 2023, sarebbero già quasi 95.000 le persone che hanno scelto di abbandonare il profilo dell’imprenditrice più famosa d’Italia, come riportato da Open. Un numero comunque irrisorio sul totale, che ammonta a oltre 29 milioni di seguaci.

Sempre secondo il quotidiano, però, il numero totale di chi se ne è andato sarebbe molto più alto, ma difficile da quantificare: parte dei follower persi, infatti, sarebbe stata rimpiazzata da nuovi seguaci. Mentre c’è chi sostiene che il team dell’imprenditrice possa averli acquistati, l’esperto di informatica Matteo Flora spiega che qualcuno potrebbe anche averlo fatto per dispetto. “Se a questo punto qualcuno volesse davvero male a Chiara Ferragni, comprerebbe 10/20 mila follower dei più marci possibili. Con 50 euro scarsi sai che notizie che escono fuori? E magari ci fa anche lo scoop sopra”, scrive su Twitter.