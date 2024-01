Chiara Ferragni, la Coca-Cola stoppa la collaborazione: lo spot non andrà in onda

Ha fatto un video di scuse, devolverà un milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini, ed è tornata sui social per capodanno con un messaggio per i fan, ma a quanto pare la strada per dimenticare il pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni è ancora lunga. L’imprenditrice digitale è ancora nell’occhio del ciclone e, mentre le procure indagano sulla campagna pubblicitaria del 2022 ‘Balocco Pink Christmas’, che avrebbe dovuto devolvere parte dei ricavati in beneficenza, ad abbandonare l’influencer non sono solo migliaia di follower.

Dopo la partnership saltata con Safilo, azienda con cui Chiara Ferragni aveva prodotto la sua prima linea di occhiali, ora anche la Coca-Cola molla la presa e stoppa la collaborazione con l’influencer. L’indiscrezione inizialmente è arrivata da Repubblica: il giornale ha scritto che la multinazionale americana avrebbe fermato la diffusione dello spot fatto con l’imprenditrice e che sarebbe dovuto andare in onda verso la fine di gennaio, più o meno verso l’inizio del prossimo Festival di Sanremo.

La notizia poi è stata confermata anche dalla stessa Coca-Cola, che in una nota fatto sapere di aver “lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre” ma che al momento “non prevediamo di usare questi contenuti”. La campagna pubblicitaria quindi non verrà trasmessa, e l’indiscrezione iniziale è reale. A trovarsi d’accordo con questo anche il Codacons, il quale si augura che ora “La questione si allarghi a tutto il mondo ambiguo e poco trasparente dei social network, e le aziende che hanno contratti di sponsorizzazione attivi sia con la Ferragni, sia con altri influencer famosi, devono adottare analoghi provvedimenti, considerati i gravi fatti emersi e la pubblicità ingannevole od occulta che troppo spesso viene fatta da tali personaggi attraverso i canali social”.