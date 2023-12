Chiara Ferragni ha perso follower dopo il caso Balocco

Chiara Ferragni sta perdendo follower: dopo l’uscita della notizia della multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta sulla vicenda dei pandori Balocco sono infatti in molti, tra i suoi fan e non, ad aver storto il naso. Dal 15 dicembre 2023, data in cui è scoppiato il caso, il profilo dell’imprenditrice registra quindi -16.000 follower, come riportato da Wired.

Oggetto della multa è la collaborazione tra l’imprenditrice e la nota azienda dolciaria Balocco, la quale, nel novembre 2022, aveva fatto uscire il Pandoro Pink Christmas griffato Ferragni. Nel pubblicizzare il dolce di Natale, secondo la valutazione dell’Antitrust, l’influencer avrebbe fatto intendere ai consumatori di poter contribuire direttamente a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino: in particolare, i soldi sarebbero serviti ad acquistare un nuovo macchinario per le cure dei bambini affetti da osteosarcoma e sarcoma di Ewing.

Pare però che la donazione fosse stata effettuata in precedenza dalla sola Balocco, e che non fosse legata al numero di pandori Pink Christmas venduti. La multa è stata quindi indirizzata alle società Fenice e TBS Crew, che gestiscono le attività di Chiara Ferragni, le quali avrebbero incassato oltre un milione di euro per la collaborazione con l’azienda dolciaria, senza però devolvere nulla, oltre che alla stessa Balocco.

Nel frattempo, Chiara Ferragni si giustifica su Instagram: “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli”, dice nel suo messaggio di scuse.

“Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini”, continua.

Ma non basta: lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può generare equivoci.

Poi, l’influencer ha comunicato di voler prendere provvedimenti: “Come ho già detto nei giorni scorsi, impugnerò il provvedimento dell’AGCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto. Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio.

Ma, se la sanzione definitiva dovesse essere – come spero – inferiore a quella decisa dall’AGCM, la differenza verrà aggiunta al milione di euro”, ha continuato.