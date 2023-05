Brigitta Cazzato, la primogenita di Loredana Lecciso, celebra le nozze in Kenya con Yan Goby

Brigitta Cazzato, la primogenita di Loredana Lecciso, ha celebrato per la seconda volta le nozze con Yan Goby e, come riportato da Fanpage, lo ha rivelato su Instagram con uno scatto in bianco e nero. La 28enne pubblica raramente immagini sui social ma, in occasione del matrimonio, ha condiviso con i follower qualche momento dei festeggiamenti che si sono tenuti in Kenya.

Il profilo Instagram della figlia d’arte, infatti, è privato: la primogenita della soubrette pugliese si è sempre tenuta lontana dalla luce dei riflettori e, nel giorno del matrimonio, ha pubblicato online soltanto una fotografia in cui si intravedono i neosposi e la torta nuziale.

La coppia è convolata a nozze per la seconda volta in Kenya, la stessa città in cui si sono conosciuti, celebrando i festeggiamenti in un lussuoso hotel gestito dal promesso sposo. Yan Goby, infatti, è un imprenditore di origini tedesche e iraniane e, dopo il fidanzamento con Brigitta Cazzato nel 2021, nel gennaio dello scorso anno, le ha chiesto di passare il resto della vita insieme.

A dicembre del 2022, i due innamorati si sono uniti civilmente nella città di Lecce, la terra natale di Loredana Lecciso e, in questi giorni, sono tornati in Africa con tutta la famiglia per replicare i festeggiamenti, dove vivono stabilmente da diversi anni.

Brigitta Cazzato, infatti, dopo essersi specializzata nel settore del fashion, si è trasferita in Africa per fare volontariato, alloggiando presso l’abitazione dei nonni, a Watamu. La stilista, negli anni, ha coltivato una grande passione per la moda sostenibile e, proprio in Africa, ha fondato il brand di abbigliamento Amani Yanind.

Durante un’intervista a Nuovo, la neosposa ha raccontato della reazione di Al Bano, l’attuale compagno di Loredana Lecciso, alla notizia del matrimonio bis: “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi”, ha spiegato.