Britney Spears si è scagliata nuovamente contro la madre. In un post Instagram ha raccontato di quando, di ritorno da una festa con Paris Hilton e Lindsay Lohan, Lynne Spears le avrebbe dato uno schiaffo per essere stata fuori fino alle 4 del mattino.

È possibile che la cantante abbia fatto riferimento alla serata del novembre 2006, che ha fatto la storia per il celebre scatto in cui le tre amiche appaiono sedute in macchina, l’una accanto all’altra, dopo aver festeggiato tutta la notte. In realtà, è noto che tra Lohan e le altre due non corresse buon sangue, ma l’immagine rimane comunque iconica; il ricordo indelebile di quegli anni in cui le celebrità erano delle divinità dell’olimpo da ammirare sui tabloid (e non sui social network).

“La prima volta che sono stata schiaffeggiata è stata quella notte in cui Paris e Lindsay mi hanno lasciata alla mia casa al mare con i miei bambini!“, ha ricordato Spears, dopo la premessa: “Giuro di non aver mai dato uno schiaffo a nessuno in vita mia, darei qualsiasi cosa per sapere cosa si prova“.

Britney Spears reveals more details of the famous night out with Paris Hilton & Lindsay Lohan via Instagram. pic.twitter.com/ukZn5l4Tzx — Lindsay Lohan Fans (@LiLoFansite) October 11, 2022

La popstar, facendo riferimento al suo ex marito, Kevin Federline, e ai figli, Jayden e Preston, che all’epoca avevano pochi mesi, ha aggiunto:

Kevin mi aveva lasciato all’epoca, quindi vivevo una piccola casa sulla spiaggia e mia madre stava guardando Jayden e Preston… Sì, ho festeggiato fino alle 4 del mattino e mia madre era incazzata! Sono entrata, mi ha guardato e mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!

Dopo aver condiviso con i follower il racconto dell’episodio, Britney Spears ha concluso: