Britney Spears non si sente ancora pronta a riallacciare i rapporti con i suoi familiari, “rei” a suo dire di averla resa una macchina da soldi quando aveva solo 13 anni. Sin dall’inizio dell’estate 2022 mamma Lynne ha provato a riavvicinarsi a lei, ma fino ad ora senza alcun risultato. La reginetta del pop, infatti, è convinta che la donna non sia solo finta quando si dimostra interessata alla figlia, ma non si sia nemmeno resa conto di averla fatta stare male per anni.

L’interprete di Baby, One More Time continua a essere convinta che il loro atteggiamento sia falso. Per lei è inaccettabile che ancora adesso non capiscano la gravità del loro comportamento: “Loro credono davvero di non aver fatto assolutamente nulla di male – sono state le parole di Britney Spears -. Potrebbero almeno assumersi la responsabilità delle loro azioni e ammettere di avermi fatto del male! Per me solo delle scuse sincere aiuterebbero a dare una chiusura a tutta questa storia! Mi fa impazzire che si comportano come se tutto fosse ok nonostante quello che mi hanno fatto! La loro reazione mostra che non ho mai avuto una famiglia che mi stima o mi rispetta. Per niente!”.

La cantante rincara ulteriormente la dose e sottolinea quanto dolore i suoi parenti le abbiano causato: “Con le loro azioni hanno dimostrato di non attribuirmi alcun valore come persona. Questa è la parte più difficile per me, per quanto li abbia amati, non credo che riuscirò mai a superare una cosa del genere. Quando scrivo questi post, voglio solo parlare dal mio cuore perché è estremamente difficile per me raccontare tutto. Sto lavorando per diventare più forte! Psss Ho scritto 3 diverse versioni del mio libro e ho fatto molta terapia. Si parte per un nuovo giorno”.

🚨| Lynne, la mamma di Britney, si scusa con la figlia a seguito di questo post:



“Britney per favore sbloccami e parliamo di persona. Nel profondo sai quanto ti ami e quanto mi manchi. Mi scuso per qualunque cosa ti abbia fatta soffrire.” https://t.co/lUyHCdc1HV pic.twitter.com/hkrBjUfOPF October 2, 2022

Le sue parole non sono passate sotto silenzio, ma anzi è arrivata la risposta della mamma, che ha provato a fare l’ennesimo tentativo per recuperare il loro rapporto: “Sono così dispiaciuta per il tuo dolore. E mi dispiace da anni. Ti amo così tanto e mi manchi tantissimo. Ti chiedo solo di sbloccarmi, così posso parlarti di persona. Britney, nel profondo sai bene quanto io ti ami e quanto tu mi manchi.Ti chiedo scusa per tutto, per ogni cosa ti abbia ferita”.