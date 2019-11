Brunch a Roma: i migliori locali di tendenza

Il brunch a Roma è il nuovo appuntamento della domenica: che sia romantico e di coppia, in famiglia con i bambini o in gruppo, con gli amici, il pranzo domenicale si fa ormai così, da passare in uno dei tanti locali di tendenza o nei ristoranti della Capitale.

Tradizione del nord Europa, ha presto conquistato anche i gourmand di casa nostra, capace come è di accontentare chi ama alzarsi tardi durante il week end: a metà tra la colazione (breakfast) e il pranzo (lunch), quando è troppo tardi per la colazione ma troppo presto per il pranzo.

Cosa si mangia? Un mix di cose dolci e salate, con piatti tipici della colazione continentale e all’inglese. Non possono mancare il tè o il caffè, torte e dolci (soprattutto quelli della pasticceria americana, come muffin e cupcake), pane e marmellata, brioche. Sul lato del salato, spesso si trovano frittate, sandwich, bagel, tartine, uova e salumi, salmone affumicato e aringhe, ma anche primi piatti leggeri o arrosti super light.

Ecco 10 locali di tendenza (più tre new entry) consigliati dalla redazione per un brunch a Roma coi fiocchi.

1. Uliveto

Il ristorante del Rome Cavalieri propone un viaggio culinario nei quattro angoli del pianeta, con il Giappone a fare da quinto angolo, dove il sushi viene affettato con cura, e i noodle saltano allegramente nel wok. Anche i bambini hanno il loro angolo ricco di giochi e attrazioni, con gli animatori che guidano le danze e i salti giocosi in una divertente confusione.

Costo a consumazione

Quartiere Balduina – Via Alberto Cadlolo, 101

2. Il Brunch a Roma al Panificio Nazzareno

Puro stile anglosassone per il brunch domenicale con un piccolo spazio riservato alla cucina italiana: pasta espressa e ripiena, parmigiana di melanzane, insalate fredde, arrosti, contorni di verdure latticini freschi del caseificio artigianale fanno da contraltare a eggs benedict, pancake, scrambler eggs, bacon. Anche per il reparto dolci duplice anima, con cookies, apple pie e cheesecake, ma anche ciambelloni, crostate ed altri classici italiani.Completano l’offerta le bevande incluse nel brunch: l’acqua, il caffè americano e i succhi di frutta , serviti gratuitamente. Spesso presenti i prodotti dell’azienda agricola biologica di fiducia.

Costo: 25 euro (bambini fino a 8 anni 15 euro)

Zona Ponte Milvio – Piazzale di Ponte Milvio, 35

3. Bottiglieria Pigneto

Brunch all’italiana: comprende piatti caldi e freddi, insalate, tanti contorni e primi elaborati (come ravioli, lasagne, pasta al forno) secondi di vari tipi e pane caldo. Il buffet è ad accesso illimitato acqua e caffè compresi, con la possibilità, a fine pranzo, di scegliere uno dei tre dolci, preparati al mattino dalla cucina. Il vino, scelto dalla mescita del giorno o dalla carta (con numerosissime etichette anche di vini naturali), prevede una maggiorazione. Oltre alle sale interne (con aria condizionata, free-wifi e quotidiani).

Sabato e domenica dalle 12.30 alle 15

Costo 15 euro

Quartiere Pigneto – Via del Pigneto, 106

4. Molto Ristorante

Molto Brunch, un modo per scoprire una cucina semplice e curata fatta di pietanze genuine e varie. Formaggi, carne e pesce selezionati, paste e lieviti fatti in casa, zuppe di verdure provenienti dall’orto di Molto, dolci tradizionali realizzati dallo Chef. La formula perfetta che ogni domenica celebra il gusto firmato Molto Italiano.

Domenica dalle 12.30

Costo 40 euro (bambini fino a 8 anni a 30 euro).

Quartiere Parioli – Viale dei Parioli, 122

5. Coromandel

Ogni sabato e domenica il locale che si propone di ricreare l’accoglienza di una casa anni Cinquanta, dalla decorazione vintage e raffinata, specialista della colazione, propone un brunch ricco in un’atmosfera molto accogliente. Omelette o uova strapazzate con patate al forno e salsicce (con possibilità di aggiungere bacon, prosciutto, formaggio, spinaci o pomodori), uova benedict con salmone, toast con prosciutto e formaggio, croque madame, bagel o ancora un’insalata.

Sabato fino alle 15, domenica fino alle 18

Costo a consumazione

Centro storico – Via di Monte Giordano, 60

6. Il brunch a Roma da Dolce

Brunch di ispirazione newyorkese. La cucina si trasforma in una bakery per offrire un menù con le migliori specialità internazionali, tutte rigorosamente homemade. Tra bagel, uova, omelette, burger e sandwich di ogni genere. Per l’ora del brunch anche il menu dei dolci si arricchisce di pancake, french toast, waffle, fudge e molti altri pensati e preparati sempre all’insegna dell’amore e della fantasia. Realizzati sempre al momento nella nostra pasticceria a vista.

Domenica dalle 12 alle 15

Costo a consumazione

Quartiere Africano – Via Tripolitania, 4

7. Kilo

Offre ai clienti un buffet in cui esaudire tutte le voglie, da antipasti di tutti i tipi, salumi, mozzarella di bufala che arriva tutti i giorni, sottoli di produzione propria, una decina di tipi di contorni da caldi a freddi, un bellissimo buffet di insalate, primi espressi, secondi sempre caldi e per finire, biscotti artigianali, crostate, torte e tanta frutta.

Sabato e domenica dalle 12 alle 15

Costo: 13,90 euro (bambini 10 euro)

Quartiere Parioli – Via Tirso, 30

8. Il brunch a Roma da Ketumbar

Brunch bio. Il menu del buffet, che va dagli antipasti ai dolci, è sempre diverso, a seconda della stagionalità dei prodotti. Nel menu, sempre diverso, si possono gustare anche vellutate, lasagna di farro all’ortolana, hummus di ceci e green, strudel di farro con verdure e ricotta, plum cake salato alle verdure in foglia, farro ai fagiolini e pizza ai 7 cereali. E poi i dolci biologici, senza dimenticare la selezione di piatti con indirizzo vegano e le centrifughe biologiche. Per i più piccoli c’è il servizio “baby parking” con uno spazio interamente dedicato a loro.

Sabato e domenica dalle 12.30

Costo: 15 euro bevande escluse

Quartiere Testaccio – Via Galvani 24

9. Rosti

Ogni sabato e domenica propone il “pranzo della nonna” con il menu firmato dallo chef Marco Gallotta. I piatti variano ogni settimana a seconda della stagionalità dei prodotti, come l’insalata greca, insalata Nizzarda, insalata di patate e prezzemolo, lasagna asparagi e menta, gnocchetti di patate alla sorrentina, cous cous vegetale, roast beef di manzo, insalata di pollo, zucchine alla concia, merluzzo al basilico, peperonata. Tra i dolci, crostata di noci, crostata di frutti rossi, crostata di albicocca, torta pere e cannella, torta al cioccolato.

Sabato e domenica dalle 12.30 alle 16

Costo: 20 euro (baby brunch: 10 euro)

Quartiere Pigneto – Via Bartolomeo d’Aviano, 65

10. Bakery House

Perfetto stile USA per il brunch con un menù che prevede uova strapazzate e bacon, ham and cheese omelette, pan cakes, french toast, bagels e sandwiches farciti. Ogni piatto viene rigorosamente accompagnato da succo d’arancia.

Sabato e domenica dalle 9.30 alle 16

Costo a consumazione

Quartiere Trieste – Corso Trieste,157 B e Ponte Milvio – Via Riano, 11

Le 3 new entry per il brunch a Roma

1. Proloco Trastevere

Grande novità targata Proloco Trastevere è il Pranzo Contadino, il primo brunch dedicato ai prodotti dei piccoli artigiani della selezione D.O.L. A partire dal 6 ottobre, tutte le domeniche dalle ore 12.00 alle ore 15.30 i clienti avranno la possibilità di degustare a pranzo le specialità agricole e i piatti tipici del territorio laziale. Il Pranzo Contadino è un brunch servito, composto dal Piatto del Contadino – un ricco assortimento delle rarità casearie del Lazio con salumi, formaggi, ortaggi di stagione e altre specialità calde e fredde -, un primo o un secondo a scelta e un dolce del giorno.

Domenica: “Pranzo Contadino” dalle 12 alle 15.30

Quartiere Trastevere – via Goffredo Mameli, 23

2. Salone Mascagni del Grand Hotel Plaza

Nel Salone Mascagni, aperto agli ospiti e al pubblico tutte le domeniche, sino alla fine del mese di marzo, lo chef Umberto Vezzoli, oltre ai piatti tipici del brunch domenicale come il salmone affumicato con insalatina di rucola e uova strapazzate o le omelette cucinate sul momento con verdure ripassate, propone un’esperienza originale, uno stile di vita sano e divertente attraverso i sapori, i colori e i profumi delle radici ricche di proprietà benefiche, provenienti da varie parti del mondo. Non manca l’angolo del pasticcere con crème caramel alla mousse di cioccolato e lamponi.

Domenica dalle 13 alle 16

Costo: 66 euro a persona

Quartiere Centro storico – Via del Corso 126

3. Il Giardino Ristorante dell’Hotel Eden

Il Sunday Brunch propone un ricco brunch a buffet a cura dell’Executive Chef Fabio Ciervo con piatti caldi e freddi in base agli ingredienti stagionali. Una variegata offerta dolce e salata dove non mancheranno le ricette della sua regione, la Campania, come le sfogliatelle salate, i panini napoletani, oltre a focacce, bruschette, croissant ripieni e i tipici dolci anglosassoni come pancakes, waffles, muffins e cupcakes.

Domenica dalle 12.30 alle 15

Costo: 80 euro

Centro storico – Via Ludovisi, 49