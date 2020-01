Louis Vuitton: a Osaka il primo ristorante

Il mondo della moda sta cominciando a puntare sempre di più sul settore food, così come ci conferma il marchio Louis Vuitton che è pronto a lanciare il suo primo ristorante.

L’inaugurazione del locale super chic della casa di monda di punta del gruppo Lvmh è in programma per il prossimo 1 Febbraio. Il ristorante griffato si chiama Sugalabo V ed ha sede ad Osaka in Giappone, più precisamente all’ultimo piano della boutique monomarca Louis Vuitton. All’interno del nuovo edificio che ha preso il nuovo nome di Maison Osaka Midosuji e che è stato progettato dagli architetti Jun Aoki e di Peter Marino, sarà presente anche il bar gemello del ristorante Le Café V.

Stando alle prime indiscrezioni, il ristorante sarà un luogo iperlussuoso ed accessibile solo a pochissimi clienti di un certo spessore. Gli spazi e l’arredamento si ispirano allo stile di Louis Vuitton: non mancano poltroncine in velluto, dettagli dorati e bauli Monogram. Le pietanze verranno preparate, invece, in una maxi cucina a vista a ridosso dei pochi tavoli disponibili. Ogni posto a sedere sarà ovviamente caratterizzato da stoviglie e posate brandizzate.

Il menù è in mano a Yosuke Suga, famoso chef giapponese già proprietario di un lussuoso ristorante a marchio Sugalabo a Tokyo. Non è trapelata nessuna informazione inerente alle portate, ma è facile intuire che si tratterà di pietanze della cucina giapponese tradizionale rivisitate in chiave contemporanea. La curiosità è tanta ma, per prenotare un tavolo, bisognerà aspettare il 15 Febbraio ovvero quando sia il ristorante che il caffè annesso saranno ufficialmente aperti al pubblico.