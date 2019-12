Buona Vigilia di Capodanno: 20 frasi d’auguri

Le frasi di auguri più belle di Buona Vigilia di Capodanno sono perfette per i post sui social, per gli stati di WhatsApp, per un biglietto che accompagni una bottiglia di champagne da portare agli ospiti in casa al cenone del 31 dicembre o al pranzo del 1° gennaio.

Sono parole piene di gioia, amore, speranza per l’anno nuovo, gratitudine per quello passato. Ma anche ironiche, a sottolineare un momento di passaggio in cui tutto può cambiare come restare sempre lo stesso.

Per le frasi di Buon 2020 si possono scegliere citazioni famose, di scrittori celebri, autori e personaggi che hanno condensato in poche parole lo spirito di questo momento speciale dell’anno. Senza dimenticare che il 2020 è un anno bisestile e ha, dunque, un giorno in più.

Volete mandare un messaggio di Buona Vigilia di Capodanno e non sapete da dove iniziare? Ecco 20 frasi d’auguri selezionate dalla nostra redazione da cui lasciarsi ispirare o da copiare in mancanza di ispirazione.

Come augurare Buona Vigilia di Capodanno