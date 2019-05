Al prossimo appuntamento dal parrucchiere scegliete per il colore una delle tante sfumature di capelli estate 2019 biondi. Perché? Per illuminare il viso, esaltare l’abbronzatura, affrontare con grinta e energia la bella stagione!

Vi hanno sempre detto che i capelli biondi stanno bene a poche? Questo non è del tutto vero: basta trovare, infatti, la tonalità giusta che accompagni carnagione e sottotono per un abbinamento al top.

Certo, alcuni tipi di biondo, come il platino, tra l’altro di gran moda quest’anno, non sono per tutte. Ma anche chi ha la carnagione più scura potrà trovare, tra le tendenze colore estate 2019, il biondo perfetto. Il miele e il biondo scuro, tra il dorato e il castano, per esempio sono l’ideale per le more.

Siete alla ricerca delle sfumature più trendy? Ecco come saranno i capelli estate 2019 biondi, come portarli e a chi stanno bene.