Ci siamo “messe in testa” di scrivere la guida definitiva (salvo trend dell’ultima ora) alle tendenze e alle acconciature per i capelli estate 2019: tagli, colori e pettinature must have con cui stupire le amiche a un aperitivo in terrazza, essere in ordine a bordo piscina, stregare durante una serata in discoteca sulla spiaggia, spopolare sui social con i selfie delle vacanze.

Tra tutti i tagli di capelli 2019 corti, medi e lunghi e tra tutte le tinte in voga quest’anno, infatti, alcune proposte saranno particolarmente cool durante i mesi caldi. Frange, volumi, e ancora effetti facili da realizzare per cambiare look ogni giorno in base alla mise.

Come scegliere le tendenze e le acconciature per i capelli estate 2019? Ve lo diciamo noi.