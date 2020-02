Gordon Ramsay fa la carbonara ma piovono critiche

Lo chef britannico Gordon Ramsay, famoso oltre che per la sua cucina per i suoi modi alquanto irruenti, ha scatenato i commenti sui social postando un video in cui viene impiattata una porzione di carbonara. Quella che ha definito “the most amazing carbonara” è stata preparata nel suo Union Street Cafè di Londra (locale di cucina mediterranea con una sezione dedicata ai piatti italiani).

Ma quello che non è piaciuto ai fan, i quali gli hanno caldamente consigliato di fare una passeggiata a Roma, sono state la troppa salsa, l’apparente assenza di pecorino e l’insufficienza di guanciale.

Ma si sa, noi italiani sulla cucina siamo molto, molto puntigliosi e i piatti della tradizione (se non si fanno come li fa la mamma) guai a chi li tocca!