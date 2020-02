Carnevale Ambrosiano 2020: gli appuntamenti di Milano

Il Carnevale Ambrosiano di Milano 2020 inizia come da tradizione dopo il martedì grasso, data che in tutte le altre regioni che seguono il calendario romano segna la fine del Carnevale e l’inizio della quaresima. Dunque la città della Madonnina sarà in preda a festeggiamenti, sfilate di carri e feste ancora dal 26 al 29 febbraio. Questa discrepanza di date tra Milano e altre città come Roma, è da ricollegare ad un ritardo che il vescovo di Milano, Ambrogio, ebbe di ritorno da un pellegrinaggio e lo costrinse a spostare di 4 giorni l’inizio dei riti per la quaresima.

Ecco alcuni appuntamenti da non perdere durante i festeggiamenti del Carnevale Ambrosiano di Milano 2020.