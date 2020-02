Cosa fare a Roma nel weekend del 21-22 e 23 febbraio 2020

Il fine settimana del 21-22-23 febbraio 2020 a Roma dà ufficialmente l’inizio ai festeggiamenti del Carnevale; feste, maschere e sfilate per la città, eventi per adulti e bambini, ma non solo: ci saranno mostre straordinarie, feste rionali e appuntamenti al teatro da non perdere. Ecco allora una selezione degli appuntamenti e degli eventi in programma nella Capitale nel fine settimana del 21-22-23 febbraio: scopriamo cosa fare a Roma nel weekend.

Cosa fare a Roma venerdì 21 febbraio

Visita guidata all’Insula dell’Ara Coeli. L’edificio situato alle pendici del Campidoglio, sarà visitabile con la guida di archeologi esperti in via straordinaria ancora da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. Si potranno scoprire il cortile al primo piano e le stanze al secondo che diventano via via più strette fino ad arrivare in cima. L’appuntamento è alle ore 15 e i biglietti costano 20 euro quello intero, 8 euro per ragazzi da 10 a 17 anni. Prenotazione obbligatoria. Gli arazzi di Raffaello nella Cappella Sistina. Solitamente vengono custoditi ed esposti a rotazione in Pinacoteca Vaticana; i 10 arazzi raffiguranti gli atti degli Apostoli, commissionati 500 anni fa da Papa Leone X all’Urbinate, verranno eccezionalmente esposti tutti insieme e sui ganci originali nella sede per cui furono pensati, la Cappella Sistina. La mostra sarà ancora disponibile da venerdì 21 fino a domenica 23 febbraio ed è compresa nel prezzo ordinario del biglietto.

Cosa fare a Roma sabato 22 febbraio

Notte bianca a Garbatella. Il quartiere festeggia i suoi cento anni e dalle 20 di sabato 22 partirà la notte bianca per festeggiare tutti insieme: gli esercizi commerciali rimarranno aperti fino alle ore 23 mentre Via Caffaro e Circonvallazione Ostiense saranno animate da artisti di strada, La Murga e Fanfaroma. International Margarita Day sabato 22 febbraio. Patrón Tequila organizza una serie di attività per celebrare uno dei cocktail più famosi al mondo: esperienze di mixologia, gastronomia (abbinamenti cocktail cibo) e musica con esponenti top di queste aree offriranno un’occasione imperdibile per i tequila lover ma anche per i neofiti della categoria. Gli appuntamenti partono da giovedì 20, ma nel giorno dedicato si scopriranno I segreti del Margarita perfetto, alle 18.30 presso La Punta Expendio de Agave (via Santa Cecilia 8).

Cosa fare a Roma domenica 23 febbraio