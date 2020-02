Costumi di Carnevale 2020 per adulti: i più venduti su Amazon

La festa più pazza dell’anno si avvicina, e anche i “grandi” non resistono alla tentazione del travestimento: abbiamo scovato i costumi di Carnevale 2020 per adulti più venduti su Amazon per stilare una mini classifica sulle tendenze dell’anno. Insomma, se volete stupire a una festa, a una sfilata, a un concorso con una maschera alla moda, non potete perdere i nostri consigli.

Naturalmente le maschere tipiche italiane, come Arlecchino e Colombina per le coppie, o Pulcinella, hanno sempre il loro fascino. I trend, tuttavia, puntano molto alla modernità, e non c’è da stupirsi che alcune delle idee siano in comune con i costumi di Carnevale per bambini più amati quest’anno.

Supereroi e principesse dominano, infatti, il nostro immaginario quando vogliamo divertirci, giocare e tornare un po’ bambini anche noi adulti. Non mancano un tocco horror (e sexy) tra i costumi per lei e proposte ironiche per lui.

Curiosi? Ecco la top 5 dei costumi di Carnevale 2020 per adulti più venduti su Amazon!

I 5 costumi di Carnevale 2020 per adulti più venduti

Costume da panda LATH.PIN

Il più venduto in assoluto? Il costume da panda, che trasforma lui e lei in tenerissimi animali da coccolare e che può essere utilizzato anche come tuta e pigiama. L’accessorio must per completare? Un tronchetto con foglie di bambu!

Prezzo consigliato 13,99 – 21,99 euro. Acquista qui

Costume da principessa Elsa ReliBeauty

Ispirato alla protagonista di Frozen della Disney, questo costume è amatissimo dalle bambine ma anche dalle adulte felici di trasformarsi in regine delle nevi. Curato fin dei dettagli, questo abito ha un corpetto di paillette e un lungo strascico.

Prezzo consigliato 39,99 euro. Acquista qui

Maschera da Morticia Smiffys

Un abito affascinante e sensuale per interpretare Morticia Addams, ma anche una vampira, una sposa cadavere e tanti altri personaggi tenebrosi e intriganti. L’abito lungo, con maniche in pizzo, ha scollatura a V e gonna con ampio spacco.

Prezzo consigliato 26,08 euro. Acquista qui

Costume da Deadpool Marvel Rubie’s

Trasformatevi nel più ambiguo e ironico supereroe della Marvel grazie alla tuta di Deadpool con maschera. Completate l’effetto con le spade e scatenatevi alla prossima festa.

Prezzo consigliato 45,00 euro. Acquista qui

Costume gonfiabile da cowboy con cavallo AirSuits

Si gonfia in pochi secondi (e grazie al mini ventilatore a batterie resta in forma per tutta la vostra festa) l’originale costume da cowboy, cavallo e cappello compresi. Con questa idea vi divertirete e non passerete inosservati.

Prezzo consigliato 27,99 euro. Acquista qui