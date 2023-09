Carolina Marconi, torna la paura dopo il cancro al seno: "C’è qualcosa al fegato"

Era il 2021 quando Carolina Marconi annunciava di avere un tumore al seno. Dopo aver affrontato la malattia, ora l’ex gieffina si deve sottoporre a controlli di routine puntuali, e uno di questi è appena stato fatto. Pochi giorni fa aveva, infatti, era tornata su Instagram per aggiornare ancora una volta i suoi fan e aveva spiegato di dover affrontare dei nuovi esami che le mettevano una “Paura incredibile”.

Sei giorni dopo questi esami Marconi, sempre dal suo account social, la showgirl rompe il silenzio e, accanto a una foto mentre abbraccia il suo compagno Alessandro Tulli, fa sapere molto spaventata dagli esiti. “Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita – spiega -. I risultati sono usciti mammografia: eco ok ma nella tac c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta”.

E continua giustificandosi con i fan per essere sparita per quasi una settimana: “È stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane cavolo con il punto interrogativo. Poi io sono un soggetto ansioso, ma come farò? Bisogna mettersi l’anima in pace. Aspettare, pensare positivo e non fasciarsi la testa prima di romperla”.

Poi Carolina Marconi termina sottolineando il perché ha deciso di condividere ancora una volta il suo percorso e i suoi sentimenti, nonostante ci sia chi le sconsiglia di farlo: