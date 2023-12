Eleonora Giorgi e la prima chemioterapia: "È stata dura"

Eleonora Giorgi è tornata su Instagram per aggiornare i fan sul suo stato di salute. L’attrice, 70 anni, ha infatti recentemente scoperto di avere un tumore al pancreas, e aveva raccontato ai fan di stare per iniziare la chemioterapia.

“Sono tornata – dice l’attrice in un video postato su Instagram – vi avevo lasciati il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo quella ferale notizia di questo tumore al pancreas e vi avevo promesso che l’avrei fatto in diretta con voi”, ha esordito, svelando di aver fatto la prima seduta di chemio.

“La prima chemio è stata fatta, è stata dura, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta e ne sono venuta fuori. Oggi dopo 18 /19 giorni è il primo giorno che mi sono truccata, pettinata, addirittura andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, e insomma si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima”. Proprio a Pomeriggio Cinque, qualche settimana fa, Giorgi aveva svelato di avere un tumore. Poi, nel video Instagram, l’attrice ha continuato:

Volevo anche ringraziarvi, perché in questo mio silenzio di venti giorni, sofferto, vi ho sempre letti e credetemi: ogni augurio, ogni pensiero, ogni gesto, è un dono prezioso, è un tesoro e lo vivo così e ve ne sono immensamente grata. Per cui grazie di come mi siete stati fin qui accanto e grazie anche se mi sarete accanto da domani che inizia la seconda chemio: ma sarò forte, sarò un soldato e ce la farò. Ce la farò come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione e che sanno quanto è dura. Però noi teniamo duro.