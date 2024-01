Shannen Doherty sul cancro: "Sto organizzando il mio funerale, me ne sto andando"

Shannen Doherty torna a parlare del suo tumore al seno. Nel suo pocast Let’s Be Clear, l’attrice di Streghe ha raccontato di essere cosciente di stare per andarsene, e di stare per questo pensando all’organizzazione del suo funerale.

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi – ha detto all’ospite della puntata, il suo caro amico Chris Cortazzo – ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma in parte è anche divertente”, ha detto l’attrice sdrammatizzando.

Nel corso dell’episodio, Shannen Doherty ha dunque raccontato di voler optare per la cremazione: “Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

Poi, l’attrice ha anche fatto un breve discorso su alcune persone che non vorrebbe al suo funerale: “C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori”. Senza però fare nomi:

Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. Ma lo faranno, perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura. Voglio che il mio funerale sia sincero e che sia una festa d’amore. Non voglio che la gente pianga e che poi in privato dica: “Grazie a Dio quella str***a è morta”.

Shannen Doherty lotta contro il tumore al seno dal 2015: dopo averlo sconfitto nel 2017 però, il cancro era tornato tre anni più tardi. Negli ultimi mesi, l’attrice aveva raccontato come il cancro si fosse diffuso alle ossa, mentre nel gennaio del 2022 i medici le avevano trovato delle metastasi al cervello. Doherty, però, non si è mai persa d’animo: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente no, non ho finito”, aveva detto in un’intervista a People.