Carolyn Smith: "Il tumore al seno è ricomparso"

Carolyn Smith, coreografa di Ballando con le stelle, ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente la sua battaglia contro il tumore. La ballerina scozzese, infatti, sta combattendo dal 2015 con il cancro al seno.

“Purtroppo è ricomparso, sempre nello stesso posto. È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare, un po’ riappare”, ha esordito. Attualmente, Carolyn Smith si sta sottoponendo alla chemio una volta ogni tre settimane.

A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata.