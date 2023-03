Reunion Streghe, Shannen Doherty aggiorna i fan sulla sua salute

Shannen Doherty è stata protagonista assoluta della reunion del telefilm Streghe, andata in scena nel weekend dal 17 al 19 marzo in occasione della manifestazione 90s Con. Un vero e proprio appuntamento imperdibile per i fan dell’apprezzata serie tv Anni ’90, che hanno potuto assistere al ricongiungimento di gran parte del cast originale.

Organizzata da That’s 4 Entertainment, la manifestazione è stata l’occasione, fin qui unica, per rivedere insieme Shannen Doherty, Holly Combs Ryan e Rose McGowan, tre delle quattro protagoniste della serie tv Streghe che, accanto ai “ragazzi” dello show, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller, hanno scaldato i cuori dei numerosi fan accorsi al Connecticut Convention Center. Grande assente, Alyssa Milano, che ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza alle colleghe-amiche un post Instagram.

Tra le tantissime domande arrivate da un platea caldissima, immancabile la richiesta di un aggiornamento sullo stato di salute di Shannen Doherty, a cui era stato diagnosticato un tumore al seno nel 2015, con una ricomparsa nel 2020. Resa celebre anche per la sua interpretazione di Brenda nella serie Beverly Hills 90210, lasciò Streghe dopo la terza stagione, l’attrice ha risposto con entusiasmo, scaldando la platea:

Mi sento benissimo, grazie! … Questa folla è incredibile!

Nel corso del Panel, Rose McGowan ha dichiarato che non avrebbe mai preso parte a una reunion di Streghe senza il ritorno di Prue, la sorella Halliwell interpretata proprio da Shannen Doherty. La stessa Doherty si è resa, poi, protagonista di un acceso diverbio con un fan, che ha dimostrato il proprio disappunto fischiando nel momento in cui è stato nominato reboot della serie, andato in onda per quattro stagioni, dal 2018 al 2022: