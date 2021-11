Per Carolina Marconi è finalmente arrivato il momento tanto atteso: la fine della chemioterapia. All’ex concorrente del Grande Fratello, nel marzo 2021, è stato diagnosticato un tumore al seno, scoperto nel corso di alcuni esami di accertamento per poter iniziare il percorso della fecondazione assistita. Poche settimane dopo ha iniziato le cure, e ora il suo calvario è finito. E, per celebrare questo momento, la sua famiglia e i suoi amici le hanno organizzato una festa a sorpresa.

La prima nella sala d’attesa dell’ospedale, appena finita la terapia. Come la stessa Marconi ha mostrato nelle stories di Instagram, due amiche hanno appeso uno striscione, con la scritta “Traguardo raggiunto guerriera“, e le hanno fatto tagliare il traguardo, con tanto di nastro come quello delle maratone. Ma non è finita qui. Una volta rientrata a casa, infatti, Carolina ha trovato ad aspettarla tutti i suoi famigliari e gli amici più cari, insieme all’inseparabile fidanzato Alessandro Tulli, che le è sempre rimasto accanto.

L’ex gieffina è stata accolta da un altro striscione: “Dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole. Ben tornata guerriera. Ti amiamo“, recitava. Insieme a dei palloncini che formavano la scritta “End“. Una grande festa, durante la quale Carolina ha lanciato la parrucca che ormai da diversi mesi sta indossando per mascherare la caduta dei capelli dovuta alla chemio, liberandosi così, metaforicamente, di un peso.

“Ai miei amici, al mio fidanzato, alla mia famiglia, grazie di cuore. È stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo un percorso meraviglioso perché ho capito tanto, mi fa capire tanto. Sicuramente la mia vita non sarà più come prima, ma vi dico la verità, sarà meglio di prima, perché mi voglio godere fino all’ultimo minuto tutto. A ogni donna che si trova a dover affrontare una cosa del genere, dico che è la testa che comanda, bisogna avere la forza e sempre il sorriso, perché passa tutto”,

ha poi detto Carolina in altre stories, per poi immortalare i momenti più belli della festa e godersi la compagnia della sua famiglia.