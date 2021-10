Carolina Marconi: "Sarò madre nonostante il tumore"

“Farò l’impossibile. Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre“. Sono le parole di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, alla quale nel marzo 2021 è stato diagnosticato un tumore al seno. Ospite a Storie Italiane, la showgirl ha parlato del suo desiderio di maternità: un sogno che non è stato infranto dalla malattia.

“Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo“, ha detto Carolina, che non ha alcuna intenzione di rinunciare ad avere un figlio. È stato proprio durante alcuni esami di routine a cui si era sottoposta prima di procedere con la fecondazione assistita che i medici hanno scoperto il tumore. La showgirl e il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore, hanno infatti avuto diversi problemi ad avere un figlio naturalmente, e avevano deciso di iniziare il percorso per il concepimento in vitro.

“Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita. Tutte le donne che mi scrivono e hanno avuto un tumore mi hanno tranquillizzato e mi hanno dato coraggio. Io ho deciso di usare la mia pagina Instagram come un diario in cui interagisco e rispondo a chi mi scrive, anche a chi mi chiede un consiglio, sono felice di farlo, perché è grazie a tutte queste donne che trovo la forza“,

ha raccontato Carolina al programma di Eleonora Daniele. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide spesso aggiornamenti riguardo alla sua salute e ai progressi che sta facendo grazie alla chemioterapia: “Ho fatto il 6 sesto ciclo di chemio, ne mancano ancora sei 6 poi ho finito tutto, yuppy! Farò una grande fiesta“, ha scritto per esempio alla fine di settembre. A Storie Italiane, poi, ha ricordato a tutte le donne l’importanza della prevenzione e di sottoporsi a tutti i controlli necessari, soprattutto visto che ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.