Ema Stokholma e Angelo Madonia non stanno più insieme: le parole della conduttrice

Ema Stokholma e Angelo Madonia, la coppia di ballerini che si erano conosciuti e innamorati a Ballando con le stelle, non stanno più insieme. Lo ha rivelato l’ex concorrente stessa in un’intervista a DiPiù TV, nella quale ha dichiarato:

Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti (…) La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo.

“Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti – ha continuato la conduttrice –. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”. Stokholma e Madonia, infatti, avevano annunciato di essere andati a convivere nel mese di agosto 2023, insieme alle figlie di lui: Alessandra, di 9 anni, e Matilde, di 4, avute da una precedente relazione.

“Cosa mi ha lasciato la partecipazione a Ballando con le Stelle? Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”, ha poi concluso Stokholma alle pagine del giornale.

D’altronde, la fine della relazione era già stata “spoilerata” da Guillermo Mariotto, il quale, durante una puntata dell’edizione corrente del talent show, si era lasciato sfuggire: “Voglio di più da Paola Perego. Quando Madonia ti ha trascinata, hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba, che adesso è pure libero”.