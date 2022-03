Sarà Alba Rohrwacher la nuova Lenù de L’amica Geniale 4. Il volto dell’attrice che interpreterà una delle due protagoniste della fiction, è stato svelato nella scena finale dell’ultima puntata della terza stagione, andata in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio 2022.

La serie, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, ha avuto enorme successo e si concluderà con il capitolo numero quattro, quello in cui, appunto, Alba Rohrwacher voce narrante per tre stagioni, sarà il volto adulto di Lenù in L’amica Geniale – Storia della bambina perduta.

Il passaggio di consegne, è stato ufficializzato nell’ultima scena del terzo capitolo, mentre Lenù è in viaggio con Nino verso Parigi, e nel bagno dell’aereo si guarda allo specchio che riflette l’immagine della prossima attrice che la interpreterà nella sua vita d’adulta.

Margherita Mazzucco saluta quindi la sua Elena Greco, così come Gaia Girace dice addio a Lila, anche se di quest’ultima non è stata ancora annunciata l’attrice che le darà il volto da grande. Poco prima dell’inizio di quest’ultima puntata Girace, ha scritto su Instagram: “Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione dell’Amica geniale. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici”.

Alba Rohrwacher è nata a Firenze il 27 febbraio 1979 e ha recitato, tra gli altri, nei film Il papà di Giovanna, Io sono l’amore, Cosa voglio di più, La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie, Hungry Hearts, Perfetti sconosciuti e The Place e nelle serie televisive In Treatment e Il Miracolo. Nel corso della sua carriera ha ottenuto vari premi, tra cui due David di Donatello, un Nastro d’argento, due Globi d’oro e tre Ciak d’oro, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e tre premi Pasinetti alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.