Cecilia Rodriguez vuole un figlio con Ignazio Moser, la rivelazione

Cecilia Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Chi dichiarando che il suo più grande sogno sarebbe quello di avere un figlio con il compagno Ignazio Moser. La modella è legata sentimentalmente all’ex ciclista dal 2017, quando si conobbero nella casa del GF Vip. Rodriguez era all’epoca fidanzata con il tronista Francesco Monte, ma aveva poi deciso di chiudere la relazione a causa dell’interesse sentimentale nato per Moser durante la convivenza. “Ci siamo trovati e ogni giorno alimentiamo questo sentimento”, raccontano i due a Chi.

Dopo lo scoop secondo il quale la coppia si sarebbe lasciata, poi rivelatosi falso, i due avevano annunciato che nell’ottobre 2023 si sarebbero sposati. Il matrimonio è stato poi rimandato per cause di forza maggiore. “Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina” aveva commentato Moser davanti alle telecamere di Verissimo. Pare quindi che i due convoleranno finalmente a nozze nella primavera 2024.

La coppia è molto unita e sarebbe ora pronta per allargare la famiglia. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”. Nonostante gli scoop volessero la modella già incinta, Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser sono quindi ancora in attesa.