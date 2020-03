Alla Paris Fashion Week è il giorno di Hedi Slimane e la sua Celine Autunno-Inverno 2020/2021: una sfilata di moda che guarda al passato e sembra strizzare l’occhio ora a Françoise Hardy ora alla Maria Schneider di Last Tango in Paris.

È una nostalgia quasi tragica quella che attraversa la passerella, interrotta però da linee e tagli di una modernità assoluta: 111 uscite sulle note, molto Seventies, di una canzone composta appositamente per l’occasione da Sofia Bolt (al secolo Amélie Rousseaux).

Capispalla tutti desiderabili, dai gilet lunghi in shearling fino ai caban, dalle cappe lunghe fino ai piedi ai bomber in eco fur; indossati con abiti in stampa paisley con scollo arricciato e una serie di gioielli d’oro e di cristallo, abiti sottili fino al ginocchio indossati con cinture a catena; pantaloni slim in velluto bootcut indossati con cappotti sopra il ginocchio della linea Princess, camicie tutte volant su blazer dal taglio maschile.

E poi stivali morbidi, overknee da portare anche con i jeans, imponenti sandali con plateau con collant semi trasparenti.

È un tripudio di allure tutta parigina, rock e effortless chic, che fa dell’eleganza dégagé uno deo suoi tratti distintivi con piccole giacche di velluto, tailleur in tweed e abiti glitterati con elementi che richiamavano l’Heritage Yves Saint Laurent mescolati a pezzi chiave di Celine come la borsa Sulky a tema equestre.

Il front row era quello delle grandi occasioni, con tutta la Francia che conta ad applaudire la Celine Autunno-Inverno 2020/2021, ennesimo gioiello di uno stilista che come pochi altri riesce, di collezione in collezione, di anno in anno, a rimanere fedele a sé stesso. C’erano Jane Birkin, Carla Bruni e il regista Mathieu Kassovitz, Emmanuelle Seigner (il marito Roman Polanski avrebbe vinto da lì a poche ore il César come miglior regista di J’Accuse, provocando contestazioni fuori e dentro il Théâtre du Châtelet, Benjamin Biolay, Isabelle Huppert, Alexa Chung e Melanie Laurent.