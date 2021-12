Completi blazer e gonna: i tailleur non solo per l'ufficio

Sobri e formali, per molto tempo i completi femminili composti da blazer e gonna sono stati associati all’immagine della donna in carriera e borghese. Oggi, la moda sdogana i tailleur che, da classica divisa per l’ufficio, è diventato l’outfit perfetto da indossare in diverse occasioni.

Per il tempo libero, per aperitivo con le amiche, per una mostra al museo e anche per una cena elegante. Accanto ai modelli minimalisti ed essenziali dall’allure versatile, le collezioni autunno-inverno 2021/2022 eleggono protagonisti anche completi blazer dai colori vivaci con blazer lunghi e mini gonne. Come indossarli? Insieme a dolcevita e stivali alti o con bralette per la sera.

Il classico completo blazer e gonna midi ideale per l’ufficio

Sebbene i tailleur siano i completi versatili adatti a diverse occasioni, rimangono la combo perfetta per affrontare le lunghe giornate in ufficio mantenendo uno stile sobrio e formale. La moda riporta in passerella il classico tailleur composto da blazer e gonna midi dall’aura bon ton e confortevole. Come il modello di Off-White declinato nei toni dell’azzurro da abbinare a stivali alti e un dolcevita per un effetto wow che non passi inosservato.

Il completo blazer e gonna per una gita in montagna

Chi ha detto che un tailleur non possa essere indossato anche sulla neve per una gita in montagna? Chanel eleva il classico completo blazer e gonna a capo di abbigliamento confortevole e caldo da indossare anche ad alta quota. In particolare, propone una versione mountain chic in tweed di lana (simbolo della maison) nei toni del rosa pastello da completare con calzamaglia colorata e un paio di stivali in pelliccia effetto yeti. Quando indossarlo? Per una serata in chalet tra una cioccolata calda e un bicchiere di rum.

Il tailleur blazer e gonna ideale per il tempo libero

Colorato, vivace e sgargiante, ma pur sempre elegante e formale il tailleur si presta per essere indossato anche nei momenti della giornata dedicati al tempo libero. Per un pomeriggio al museo, una merenda tra amiche o un happy hour delle 18, il completo blazer e gonna dona la giusta dosa di eleganza da mixare a elementi casual come scarpe e accessori. Come il modello accessibile di Zara nei toni del verde fluo composto da un lunghissimo blazer dalla linea classica e formale e mini gonna. Per contrastare l’allure formale basterà abbinarlo a stivali in pelle e gioielli formato XXL. Il risultato? La divisa metropolitana per il tempo libero.

Completo blazer, bralette e mini gonna per la sera

La moda della stagione invernale suggerisce un nuovo modo per indossare i completi blazer e gonna e ottenere un look elegante e che non passi inosservato: insieme a una bralette ricamata in pizzo o a pelle nuda. Tra i colori da scegliere c’è il nero, con il quale non si sbaglia mai in fatto di stile. Abbinatela a un long blazer e una gonna corta a vita alta per un effetto wow!