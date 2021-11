I cappotti beige (e cammello) dell'autunno-inverno 2021/2022 sui quali investire

Versatile, sobri ed eleganti: i cappotti beige e cammello sono uno dei capispalla chiave del guardaroba femminile. A conquistare sono le tonalità neutre del beige e del color cammello che consentono di abbinarlo con qualsiasi colore: dalle sfumature più sgargianti a quelle pastello o in look monocromatici tono su tono.

Ecco perché i cappotti beige sono il capo di abbigliamento sul quale vale la pena investire in quanto resistono al trascorrere delle mode e del tempo affermandosi a ogni stagione come must have.

I modelli da scegliere rispondono a ogni esigenza di stile: da quello lungo fino alle caviglie, al cappotto teddy in pelliccia fino a quello a vestaglia tres chic e quello midi super versatile. Ecco i modelli di cappotto dell’autunno-inverno 2021/2022 sui quali investire.

Il cappotto cammello di Gucci

Elegante taglio sartoriale e logo Eschatology sulla manica: sono questi i tratti distintivi del cappotto dal design classico e senza tempo di Gucci che si conferma tra i modelli sui quali investire. Realizzato in lana liscia color cammello presenta alcune finiture nere che ne esaltano l’eleganza affermandosi tra i cappotti beige di punta della stagione invernale. Si abbina facilmente a gonne a pieghe e camicette con nodo a sciarpa per uno stile bon ton.

Il cappotto cammello a vestaglia di Max Mara

Simbolo della casa di moda Max Mara, il cappotto vestaglia nei toni del beige è tra i più versatili di sempre e si adatta a ogni stagione. A caratterizzarlo ci pensa la classica linea ad A e le maniche a kimono, corredato da cintura in vita per un’estrema comodità. Il suo stile? Classico, sobrio e ricercato. Per un risultato ancora più chic basterà abbinarlo a look monocromatici includendo accessori e ton sur ton.

Il cappotto teddy beige di Ralph Lauren

Morbido, avvolgente e caldissimo, tra i sui quali investire per l’autunno-inverno 2021/2022 c’è il modello teddy di Ralph Lauren. A metà strada tra un’eco pelliccia e il design classico di un capospalla doppiopetto, il cappotto teddy nei toni del beige è perfetto per affrontare le fredde giornate invernali con stile.

Il cappotto oversize di Stella Mc Cartney

Il modello oversize di cappotto beige di Stella Mc Cartney si ispira alle forme morbide dei capi spalla anni ’80 e si indossa per andare in ufficio e il tempo libero in città. Per un outfit ispirato alla moda vintage, basterà abbinarlo a una gonna plissettata midi a fantasia, un pullover dolcevita e un paio di mocassini.

Il cappotto doppiopetto beige di Zara

Per comporre un outfit casual chic perfetto per tutti i giorni, il cappotto doppiopetto beige di Zara è il modello senza tempo sul quale investire che resiste. Perfetto in abbinamento con jeans larghi e stivali con maxi tacco quadrato.