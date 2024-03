Fiorello e il duetto con la figlia Angelica per la Festa del Papà

A Viva Rai2! si festeggia la Festa del Papà: oggi, 19 marzo 2024, la figlia di Rosario Fiorello, Angelica, è stata ospite al programma del padre, dove si è esibita in una cover di La prima cosa bella di Nicola Di Bari insieme a lui.

I due hanno fatto il loro ingresso trionfale su una 500 d’epoca rossa per poi esibirsi in un emozionante duetto, ma non solo: alla fine della canzone, Angelica Fiorello ha emozionato il pubblico del Foro Italico rivolgendo dei dolci auguri a suo papà, in un momento indimenticabile. “Auguri papà”, ha quindi detto la giovane, un gesto che ha molto emozionato Fiorello, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione.

Abbiamo pensato a qualcosa di speciale per fare gli auguri a tutti i papà del mondo...ed è stato un momento magico✨🥰#VivaRai2 @fiorello pic.twitter.com/L1hcAFVGLI — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 19, 2024

Ma questa non è la prima volta che il conduttore ospita la figlia in trasmissione per un’occasione speciale: il 16 maggio 2023, Angelica era stata ospite dello stesso programma, dove aveva suonato e cantato Io vagabondo in occasione del 63esimo compleanno del padre, lasciandolo, anche questa volta, con gli occhi lucidi.

Angelica Fiorello, classe 2006, è la figlia di Fiorello e dell’imprenditrice Susanna Biondo. Attualmente frequenta il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma, ma coltiva nel privato anche la sua passione per la musica e lo spettacolo: fin da piccola, infatti, la ragazza ha fatto brevi apparizioni negli spettacoli del padre, incluso Viva Rai2!

Sappiamo pochissimo, però della sua vita privata: anche sui suoi profili social, Angelica Fiorello ha sempre mantenuto la sua privacy. Oltre ad avere un rapporto speciale con il padre, la giovane è anche molto legata a sua sorella, Olivia Testa, avuta da Susanna Biondo con Edoardo Testa.