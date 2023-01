La dolce dedica di Chanel Totti a sua mamma, Ilary Blasi

Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha lasciato sul suo profilo Instagram una dolcissima dedica per sua madre, mettendo “nero su bianco” quanto per lei, Blasi rappresenti la sua priorità più importante. “Prima di tutto“, ha scritto la 15enne in una storia, sopra a una foto d’infanzia che ritrae mamma e figlia abbracciate, con qualche anno di meno.

La ragazza ha aggiunto anche l’lemoji di un cuore rosso e, come sottofondo musicale, ha scelto il brano dei Modà Bellissimo. Ilary Blasi ha ricondiviso subito lo scatto sempre sul suo profilo Instagram, aggiungendo un altro cuore ancora più grande.

Nell’immagine condivisa sul social, Chanel Totti, classe 1997, è in braccio alla sua mamma, ancora molto piccina. Entrambe guardano l’obiettivo della fotocamera, regalando uno splendido sorriso all’autore della foto.

La figlia di una delle coppie più amate degli ultimi 20 anni è da tempo nel mirino dei curiosità, soprattutto da quando i genitori hanno annunciato la separazione, ormai sei mesi fa. Sui social, poi, è molto seguita e racconta la sua vita e la sua quotidianità ai follower. Su TikTok, Chanel conta quasi 400mila followers, mentre su Instagram arriva a 200mila.

Dai suoi profili si può notare come stia crescendo molto. Qualche mese prima, era finita al centro delle critiche social, accusata da molti utenti di avere un viso poco naturale e di fare un utilizzo eccessivo di make-up e filtri. Ma la 15enne aveva anche risposto a tono ai commenti degli haters: in un filmato condiviso su TikTok, servendosi della voce dell’ex concorrente del Gf Vip Elenoire Ferruzzi, la ragazza diceva: “Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e“.