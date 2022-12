Il Natale 2022 sarà certamente particolare per Ilary Blasi, che per la prima volta non sarà al fianco di Francesco Totti dopo la separazione annunciata in estate (devono ancora essere definiti i termini degli accordi). Non si sa ancora se la conduttrice ne approfitterà per stare vicino a quello che da molti è considerato il suo nuovo compagno Bastian, sorpreso al suo fianco nell’ultimo periodo.

Il periodo peggiore sembra quindi essere alle spalle per lei, che continua a utilizzare l’ironia per mandare frecciatine sui social, nemmeno troppo velate nei confronti del suo ex.

Uno dei suoi ultimi post pubblicati la vede sorridente con indosso un giubbotto rosso ed è seduta davanti ad un albero di Natale bianco. A questo ha aggiunto una Instagram Story in cui i più attenti hanno notato la presenza di un dettaglio particolare: dietro di lei si trova infatti una renna bianca con tanto di corna.

Inevitabilmente molti hanno pensato che questo Ilary Blasi volesse fare un riferimento, nemmeno troppo nascosto, alla modalità con cui è finito il suo matrimonio. L’ex calciatore, infatti, si è ormai rifatto una vita con la nuova compagna, Noemi Bocchi, ormai stabilmente presente al suo fianco ed è inevitabile pensare che quella possa essere stata la causa che ha portato alla fine di un’unione così duratura.

Del resto impossibile non ricordare anche un’altra celebre Instagram Story realizzata dalla padrona di casa de L’Isola dei Famosi mentre si trovava davanti a un negozio di Rolex e faceva con le mani il segno tipico dei ladri, un collegamento evidente agli orologi di lui che lei le aveva sottratto, mentre lui aveva fatto la stessa cosa con le borse di lei (poi ritrovate insieme alla figlia Chanel).