Chelsea boots, come abbinarli e i migliori modelli

I Chelsea boots sono uno dei modelli di stivali più versatili in commercio, perfetti per l’ufficio come per il tempo libero, specialmente per le amanti di look contemporanei e street style: ecco come abbinarli in outfit originali, senza commettere errori di stile, e i modelli, da acquistare anche online.

Vi sembrano troppo maschili? In realtà, pare che già fin dalle loro origini questi stivaletti venissero indossati in egual misura da uomini e donne. Caratterizzate dalla lunghezza tra la caviglia e al massimo metà polpaccio e dall’allacciatura con elastico, queste calzature praticissime da infilare e sfilare si devono, secondo la vulgata, al calzolaio britannico J. Sparkes-Hall, vissuto in epoca vittoriana. Pare che proprio la regina Vittoria avesse affermato di “camminarci dentro tutti i giorni”.

Dai Beatles ad Alexa Chung e Harry Styles, i Chelsea boots non sono mai passati di moda. Grazie a quel tocco britannico, hanno un fascino rilassato, e la loro versatilità li rende un accessorio base perfetto tutto l’anno.

Come abbinare i Chelsea boots

Ecco gli abbinamenti per indossare i Chelsea boots con stile e in linea con le tendenze attuali.

Pantaloni cropped

Con la lunghezza alla caviglia che impedisce al polpaccio di sembrare ingombrante, questo stivale è adatto a qualsiasi tipo di pantalone. Grazie al tacco modesto, un paio di stivaletti Chelsea con jeans skinny allungheranno la gamba (soprattutto se in nero), mentre rendono originale il look con mom jeans o modelli cropped.

Gonna midi

Una delle nostre combinazioni preferite è con la gonna midi plissé, da abbinare a una camicia o a un pull oversize. Potrete sceglierla per l’ufficio, per un aperitivo con le amiche o, perché no, per un appuntamento romantico.

Pantaloni slim e total black

Abbiamo già detto come questo modello di stivaletti si abbini bene a tutti i tipi di pantaloni. La nostra ultima proposta è un total black per portare un po’ di rock nella vostra giornata.

Chelsea boots, i modelli su cui puntare

Tutti diversi eppure tutti ugualmente fashion e in linea con le tendenze. Flat o con tacco alto, alla caviglia o al polpaccio, a punta o stondati, ecco i migliori modelli di Chelsea boots da comprare anche online (magari approfittando dei saldi di stagione).